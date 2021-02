Neil Vahemere paradiisisaartel elavad inimesed on õnnelikud, et pandeemia neid ei puuduta

Kui möödnud kevadise esimese koroonalaine ajal olid Vaikse ookeani väikesaared koroonavabad, siis 2020. aasta sügisel alanud teine laine on jõudnud ka sinna, kuid maailmas on siiski ka paiku, kus koroonat ei ole, kirjutab cnn.com.

Tegemist on Vahemere saartega, mis kuuluvad Itaaliale. Itaalias on käibel vanasõna «Meri võib olla reeturlik, kuid võib olla ka suurim liitlane» ja koroonaolukorras see kehtib, sest on vesi looduslik barjäär, mis takistab koroonaviiruse levimist.