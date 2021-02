PIDU! ⟩ Blogija Mari-Leeni sünnipäeval hullutas naisi ei keegi muu kui Austraalia täkk Justin

Mari-Leeni sõnul ilmusid esimest korda kohale tõesti kõik, keda ta kutsus. Sellest võib tema arvates järeldada, et paljudel on viirusest kõrini. Naine kutsus kohale ka Kirsti Timmeri tütre Merily Timmeri, kes pidulistele kaarte pani. Pidu peetud, tõmmati otsad kokku kell 21, nagu kord ja kohus. Naine postitas Marimelli Youtube'i kanalile ka video kingituste avamisest.

«Seda, et ma Justini endale tellin, teadsin ma juba enne, kui ta jalad Eestimaad puudutasid. Kohe kui ma kuulsin, et Triinu Liisil selline peiks on, teadsin ma, et nii kui ta Eestisse tuleb, ma leian võimaluse ja peo, kuhu teda tellida,» kirjutab Mari-Leen.