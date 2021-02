Hüvasti, «Kaks kanget LIVE»! Jõekalda ja Margna said uue saate, kus peavad ka laulma

Sel pühapäeval jõuab TV3 eetrisse «Suur pühapäev» , mida juhib Karl-Erik Taukar ning kapteniteks on Kristjan Jõekalda ja Teet Margna.

«Kaptenid Kristjan Jõekalda ja Teet Margna on niivõrd hea kooslus, et sellises seltskonnas oma telekevad veeta on igatahes rõõmustav,» kiidab Taukar.