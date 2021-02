Lady Gaga koertega jalutanud meest tabas kuulirahe, lemmikud on teadmata kadunud

Daily Mail kirjutab, et ründajaid oli kaks ning Fischerit tulistati neli korda rindu. 30-aastane mees viidi haiglasse ning lootus on, et temaga saab kõik korda.

Kas vargad teadsid, et tegemist on maailmakuulsa lauljanna koertega, pole selge. Prantsuse buldogeid võib müüa hinnaga 1500–3000 dollarit. See summa pole aga midagi, arvestades et Gaga pakub koerte tagasitoomise eest pool miljonit dollarit (ca 409 000 eurot).