Ron Nõmme särk maandus ühe kuuma onlyfansitari seljas, kuid see polegi Merylin Nau!

Eelmisel nädalal rabas avalikkust uudis, et tõsielustaar ja suunamudija Merylin Nau kavatseb leivad ühte kappi panna tuntud naistemehe Ron Nõmmega ning on andnud talle juba jah-sõna. «Ron on ennast kätte võtnud ja teeb tööd oma brändi nimel,» kiitis Merylin oma kihlatut.

Veebruari alguses käis Ron oma brändi tutvustamas «Duublis», kus teatas, et on nüüd disainer. «Bränd on olemas, eks selle brändiga tuleb ju tegeleda, see võtab aega. Ma olen seda brändi siin sünnitanud viimased kaks kuud,» rääkis mees.