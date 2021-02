Facebook jälle jupsib: eestlased kurdavad, et sõnumid ei saada ära

Ka välismeedias kirjutatakse, et Facebooki Messengeri on täna keeruline kasutada, kuna sõnumid ei jõua kohale või ilmuvad hilinemisega. Probleeme on nii arvutis kui nutitelefonis.

Saidil downdetector.com on näha, et kella neljast saati on tõrgetest teatamise arv hüppeliselt tõusnud. Kurtjaid on nii Euroopast, Aafrikast kui ka Aasiast.