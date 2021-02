Vabariigi aastapäeva kontserdil esinenud 5miinust: see jõudis kohale alles kaks tundi varem

Räpipundi liikmed Estoni Kohver ja Sir Lancelot kinnitasid kui ühest suust, et vabariigi aastapäeval esinemine oli «pull värk» ning suur au ja tunnustus. «Ma ei tea, et mul oleks mingi nimekiri, kus käiksid linnukesed, aga kui mul oleks, siis oleks linnuke kuskil kirjas, et tehtud on. Päris äge oli,» kiitis Põhja-Korea.

«Tõlgid on tihedasti välismaa kontsertidel ja võiks ka Eestisse seda integreerida,» kommenteeris tõlkide kaasamist Villemdrillem, kes «Paaristõugete» loos esimese salmi esitab. Näiteks on viipekeele tõlgid sageli laval kaasas räpikunnil Eminemil. Eestis midagi sellist varem tehtud pole.

«Mul vist tegelikult jõudis see kohale siin kaks tundi tagasi. Kui see uudis tuli, siis võtsin seda järgmise kontserdina, aga kui siin sagimine pihta hakkas, siis tuli arusaam, et see on tähtis asi,» kirjeldas Päevakoer.