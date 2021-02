PILDID ⟩ Siberi nukuke tahab oma hiigelrindu äri otstarbel veelgi suurendada

Nukuliku väljanägemise järgi nime võtnud Doll tegi mitu rasvaimu, kohendas põsesarnu, käis viiel ninaopil ning lasi panna spetsiaalselt tema jaoks tehtud pepu- ja rinnaimplantaadid. Pandeemiaaegne kodus passimine andis talle hea võimaluse operatsioonidest rahulikult taastuda. Siiani on Doll välimuse peale kulutanud 300 000 naela ehk pea 345 000 eurot.

Sellest naisele aga ei piisa. «Ma tahan rindu veel suurendada, mu fännid on mind julgustanud,» ütles Slovakkia Playboy kaanel olnud modell, kes tegi mullu ka oma esimese lesbipornofilmi.

Tohutu investeering on vilja kandnud, kuna Doll on teeninud OnlyFansis aastaga üle kahe korra rohkem, kui ta lõikuste peale kulutas. Naine usub, et kui laseb endale veel suuremad rinnad panna, kasvab kasum veelgi.