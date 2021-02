ARVAMUS ⟩ Jürgen Rooste: Lammas vasakul äärel ehk Lenin kohtub Leniniga

Meie "äärmusvasakpoolne president” meenub siinkohal – see viisakas liberaalparempoolsete vaadetega daam sääl lossikeses, kel tegelikult pole seaduste järgi isegi suurt reaalset võimu. Ainult pragada lubatakse tal vahel, nagu kadunud Katuse-Karlssoni vanaemalgi.

Aga sellegipoolest kõneldakse meil tänases ilusas aiaäärses tänavamaailmas mingist “äärmusvasakpoolsusest”. Põhjus on üsna lihtne: see on ideoloogiatöö, propaganda, demagoogia süvahoovus. Et “teistsugust” välistavad lausungid või lausa verbaalsed rünnakud mõjuksid usutavalt, poliitiliselt ja eetiliselt lubatavalt, selleks on vaja vastane esmalt demoniseerida. Demoniseerida saab aga võimalikult ohutut, leplikku või väikest vastast. Leninil teise Leniniga on alati raskem sarvipidi kokku minna kui totakalt idealiseeriva menševiku või veel parem – turakast väikekodanliku demokraadiga, kes tahab kõik reeglid sõbralikult kokku leppida.

Vasaktsentristid, iseenda suurimad vastased

Ma loen Delfist ja ERRist sääraseid paduradikaalseid, konservatiivseid arvamususlugusid ning nii ettevaatlikult väljendet poliitiliste tülide kokkuvõtteid, et mul tõusevad ihukarvad püsti: kui välja arvata mõni häälekam üksik kõneleja-ajakirjanik sääl, siis kus kuradi kohas näeb keegi seda vasakäärt? Selline tahtejõuetu, nõrguke ja leplik paistab siis meie vasakäär sääl silmapiiril!

Ma ei usu lõpuni mingit sotsialistlikku süsteemi, ei usu saati, et pahempoolsed oleks ideelised või inimlikud pühakud; aga tarbimisühiskonna taustal kerkivasse totalitaarsesse konservatiivsesse šovinismi ei usu ma ammugi. Ma mõistan muidugi, et selles nihkes pole vasakstsentristid süüst puhtad: nende retoorika ning eetilised programmid on kuskile kosmosesse huupi tulistatud, nad on iseenda suurimad vastased olnud, ise ka oma margi täis teinud, iseendale jalga tulistanud.

Ma ei usu lõpuni mingit sotsialistlikku süsteemi, ei usu saati, et pahempoolsed oleks ideelised või inimlikud pühakud.

Aga sellele vaatamata julgen ma väita: see, mida praegu püütakse meile näidata vasakäärmuslusena, on n.ö vana Lääne demokraatia klassikaline tsentrum. Säält vasakule on väga pikk tee minna. Mina parempopulistide asemel pelgaks deemonite väljakutsumist, sest ühel hetkel, kui see n.ö töötav rahvas, kes praegu neid valib, avastab, et nad on ikka samas sotsiaalses augus, samamoodi alt veetud, nagu varemgi, leiavad nad uue radikaalse jõu, ja mis juhtub siis, kui see on toosama, vana hää “pärisvasakäärmuslus”?

Armastus, koer ja jumal

Ei, keskteemeedia ei ole vasakule kaldu, ei, meie tänases Eesti poliitikas pole ühtki märkimisväärset vasakpoolset jõudu. Ei, isegi deemonist Bernie pole kommunist, ei, Soomes ei ole vasakäärmuslikku valitsust. Aga ma olen märganud, et kui mingeid mantraid korrata ja korrata, mingit valet taguda ja taguda, siis nood asjad saavad juhtuma. Nii et: kaunist tulevat vasakpööret meile kõigile! Ega see oluliselt hullem ikka ei saa olla, kui kõik see, mis juba toimub.

Või siis ma eksin, ja maailm ongi selgepiiriliseks saanud: kui sa usud inimtekkelisse kliimamuutusse ning paratamatusse elukorraldusmuutusse selle tagajärjel, toetad homoabielusid, aga tahad kaitsta lapsi pedofiilide ja vägivallatsejate eest, leiad, et vähemasti hariduse mõttes peaks olema lastel ja noortel sama stardipakk, sõltumata vanemate rahakotist jne jne jne, siis oledki juba äärmusvasakpoolne? Sõnade definitsioonid ju muutuvad: 'abielu', 'armastus', isegi sõna 'koer', rääkimata nt sõnast 'jumal' on pidevas muutumises ja uuekssaamises, ei ole sama moodi mõistetavad inimkonna mõttes väga väikeste ajavahemine tagant. Pagan, sõna 'armastus' on pea iga inimese sees erineva tähendusväljaga: mõni ütleb “ma armastan sind”, ja tahab natuke seksi, või turvalisust, teine tahab lapsi või pesapunumist, kolmas metafüüsilist elu ja aega ületavat lähedust, neljas usub, et ainult jumal on armastus...