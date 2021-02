Lõuna-Rootsis hukkus korraga neli meest, kes vajusid läbi sulanud järvejää

Rootsi meedia teatel said päästjad 25. veebruaril kella 18.30 paiku kohaliku aja järgi juhtunust teada ja sündmuskohale läinud, leidsid nad veest neli meest, kes arvatavalt kukkusid läbi järvejää. Parameedikud üritasid leitud mehi elustada, kuid see ei õnnestunud.

Rootsi lõunaosas on sel nädalal olnud väga soe, Smålandis Kalmaris mõõdeti 17 kraadi sooja, lumi on sulanud ja veekogude jää on nõrgaks muutunud.