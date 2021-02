Režissöör Marian Võsumets: kinode sulgemine pole kuidagi õigustatud, kui ei suleta kõiki avalikke kohti

«Valitsuse otsus sulgeda kinod, teatrid, muuseumid ja mitte kaubakeskused-spordiklubid tekitab olukorra, kus ühed jätkavad tegutsemist teiste arvelt ja numbrid alla ei lähe. Miks? Sest kohti, kuhu koguneda on - koguneme neisse siis rohkem!», alustab Marian Võsumets oma avameelset postitust.

Võsumets pöördub oma posituses peaminister Kaja Kallase , sotsiaalminister Tanel Kiigu ja rahandusminister Keit-Pentus Rosimannuse poole. Naise sõnul võib ta juba praegu julgelt öelda, mida märtsi lõpus ministritel öelda on: «Me ei ava kinosid, teatreid ega muuseume, sest me ei sulgenud keskusi ja spordiklubisid.»

Kuna ka Võsumetsa enda film jõuab kinodesse märtsis, siis on naine enda sõnul väga kursis kinode hingeeluga. «Kui novembris toimunud PÖFF sai toime ilma ühegi registreeritud nakatumiseta, siis miks karistada neid, kes reegleid järgivad?», küsib Võsumets.

Naise sõnul on kinod igati ohutud. «Hajutatust reguleeritakse juba piletimüügiga internetis, füüsilist tunglemist ennetatakse. Temperatuurimõõtmised, maskide kandmine ja nende jagamine toimivad. Hingeldavad inimesed puuduvad - küll aga mitte spordiklubides,» jõuab naine asja ivani.

Rävala, Kristiine, Balti jaama MyFitnessis on naise sõnul iga päev laulupidu ja see laulupidu hakkab vaid paisuma. «Kui täna mahub ühe kükipuuri külge rippuma kolm inimest, siis miks mitte juba neli-viis?» mõistkleb naine. «Kaubanduskeskuse järjekorras köhis mulle proua kuklasse ja palus mitte muretseda, sest see polnud koroona, vaid suitsetaja köha,» meenutab Võsumets aset leidnud juhtumit.