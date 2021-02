VALUS ÕPPETUND ⟩ Ema on uhke poja üle, kes rühmakaaslasele virutas

«Ma ei arvagi, et mu lapsed on inglid või et nad ei tee midagi valesti, aga kui rääkida minu pojast, siis tean, et ta pole selline laps, kes kedagi juhuslikult lööks või kedagi kunagi kiusaks. Ta on loomult armas. Nende kuue aasta jooksul, kui ma teda teadnud olen, pole ma kunagi näinud, et ta kedagi provotseerimata rusikatega lööks,» kirjutab Laura.

Ema palus pojal rääkida tõtt ja seda ta ka tegi. Poisi sõnul kiusati teda ja kui ta palus kiusajal lõpetada, lükkas too ta mänguväljakult välja ja jooksis minema. «Ja mida sina tegid?» uuris Laura pojalt. «Ma jooksin talle järele ja lõin teda näkku, et ta teaks, et ta mind teinekord ei kiusaks. Ma teadsin, et õpetaja ei teeks midagi, et kiusamist lõpetada,» tsiteeris ema poega.

Laura rääkis pojaga pikalt sellest, kuidas asju ilma vägivallata lahendada. «Kuid kas ma olin uhke? Pisut ikka,» tunnistas ema. «Mul on kahju, et ma ei olnud seal teda kaitsmas ja et täiskasvanud teda alt vedasid, kuid mul on hea meel, et ta enda eest seisis, sest isegi täiskasvanuna on see üks raskemaid asju,» kirjutab Laura. Ta soovib, et lapsed teaksid, et pahad siin ilmas ei võida.