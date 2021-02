IMELINE KASVATUS ⟩ Poisi reaktsioon tühjale taldrikule võidab TikTokis miljonite südameid

«Oi ei! Mu söök on kaudunud,» lausub poiss tühja taldrikut nähes ja nuttu tagasi hoides. «Kuhu see kadus?», uurib ema poisilt. Poiss kehitab õlgu ja ütleb, et ta tõesti ei tea. «Mis juhtus, ema? Mis juhtus,» uurib poiss, et tühja taldriku müsteeriumit lahendada.

Hoolimata kurvast näost ja tühjast kõhust ütleb poiss emale: «Kõik on hästi! See on okei.» Poisi vastusest üllatunud ema ei tea kas naerda või nutta. «Ei see ei ole okei! Ma toon sulle kohe su söögi,» räägib ema. Üllatunult poisilt sai lapsevanem vastuseks vaid «Oh!».

Video kirjelduses tõdeb ema, et poisi reaktsioon tegi teda pisut kurvaks, kuid see oli nii armas. Selle asemel, et hakata nutma, käitus poiss igati mõistvalt. «Kõige tänulikum laps keda ma eales näinud olen» ja «Temast saab hea inimene», kirjutavad inimesed kommentaariumis.