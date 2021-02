KAAPERDATUD ⟩ Meelas neiu Araabiast imbus Koit Toome Facebooki

Koit Toome on üritanud viimased paar päeva oma kontosid tagasi saada. Lisaks Facebookile jäi ta ilma ka oma töö e-postist. «Ma pole üks kolm päeva oma meilidele ligi saanud,» tunnistas ta. Laulja võttis ühendust ka veebipolitseiga, et kontodele ligi pääseda, kuid pole seni abi saanud.

Toome Facebooki profiili- ja kaanefotol poseerib napis kleidis võõras naine. Artist räägib, et teab veel üht meelelahutuse valdkonna inimest, kellega juhtus sama asi. Tema arvates pääseti kontodele ligi seetõttu, et elukaaslane Kaia Triisa sai e-postiga arvutiviiruse. Kuna ka Toome oli samas arvutis oma kontot kasutanud, siis mingil moel sealt see viirus külge jäi.