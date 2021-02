KAAPERDATUD ⟩ Meelas neiu Indiast imbus Koit Toome Facebooki

Koit Toome on viimased paar päeva tegelenud aktiivselt oma kontode tagasi saamisega. Lisaks Facebookile jäi mees ilma ka oma töömeilist. «Ma pole üks kolm päeva oma meilidele ligi saanud,» tunnistas ta. Laulja on kontakteerunud ka veebipolitseiga , et kontod tagasi saada, kuid senini veel edutult.

Koit Toome profiili- ja kaanefotol poseerib võõras naine, kel on seljas minikleit. «Mul on meelelahtusringkonnast veel üks inimene, kellel täpselt sama asjaga tuli sama asi,» räägib Koit. Artist tõdeb, et tema elukaaslane Kaia Triisa sai meiliga viiruse ja kuna tema konto oli ka seal sees, siis mingil moel sealt see viirus külge jäi.