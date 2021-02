INTERVJUU ⟩ Prints Harry sõnul mõjus Briti meedia ta vaimsele tervisele laastavalt

«See oli väga keeruline keskkond, nagu paljud nägid,» rääkis prints Harry intervjuus. «Me kõik teame, milline Briti meedia olla võib. See hävitas mu vaimse tervise. See oli mürgine,» tõdeb kunginglikest kohtusest kõrvale astunud mees.

Netflixis jookseb fiktsioonil põhinev seriaal «Kroon», mille sisu põhineb Elizabeth II valitsusajal. «Muidugi ei põhine see tõel, kuid ma tunnen end oluliselt paremini seda seriaali vaadates, kui enda pere, abikaasa ja enda kohta meediast lugedes. See on fiktsioon - võtke seda kuidas soovite, kuid teised lood on esitatud faktina. Sellega on mul probleem,» tõdeb Harry.