ELU24 INTERVJUU ⟩ Kinnisvaraäriga kätt proovinud Krista Lensin on taas meediaseltskonnas

Meelelahutuslegend Krista Lensin tõmbus paariks aastaks tagasi, kuid on nüüd uue hooga tagasi. Juba varem siit-sealt taas avalikkuse orbiidile ilmunud ajakirjanik rühib nüüd edasi mitmel rindel ja võttis väljakutsena vastu ka Kanal2 telemagasini «Õhtu!» toimetamise.

Sel puhul istus Elu24 enne pingelist saatesalvestust kontoris uhkelt «Main bitch'i» kirjaga särki kandva Lensiniga maha. Küsisime, kuidas ta justkui kriimsilma üheksa ametiga toime tuleb.

«Esimene nädal siin uue koha peal saab otsa,» sõnas ta. «Sama ajal uue tööga müüsin täna maaklerina maha ühe korteri ja maja, vahepeal tegime sõbraga idufirma Eat Beat, mis hakkab tegelema tervisliku toitumisega. Aitan ka «Teadlikult õnneliku mina» keskkonda vaimse tervise virtuaalseminaridega,» ladus Lensin välja. Kuidas aga inimene selles tempos kõike jõuab?

«Võib-olla on nii, et kui sa teed neid asju, mis sind päriselt kõnetavad, mis sulle olulised, siis jõuabki,» arvab Lensin. «Hetkel tundub , et see puhkus on olnud mulle väga kasulik - kõike jõuab,» rõõmustab ta. Meelelahutaja sõnul praegu midagi pooleli jätta ei kavatse, olgugi, et kõik juhtus korraga. «See töö, et rong hakkaks mu elus liikuma on tehtud, nüüd ma naudin vilju,» kinnitas Krista.

Viimane aeg lahkuda

«Ma olin eelmisest tööst täiesti läbi põlenud,» tunnistas Lensin samas. «Läbipõlemisega on tihti see, et sa ei saa sellest enne aru, kui see on käes.» Samm ei tulnud neil päevil kergelt, kuid oli seda väärt. «Mul oli võimalus astuda tagasi, sel hetkel tundus see hirmus, aga tagantjärele mõeldes oli elu parim otsus. Kogemus on see, mis meid elus edasi viib»

Lensin kõmuajakirjandusest: «Selline pidev kõikumine kahe maailma vahel teeb inimese hingele liiga.» 1

Lensin kirjeldas, et talle hakkas eelmine töö lõpuks tõeliselt vastu. «Selle juures on palju hetki, kui sa pead tegema otsuseid, mis on huvitav ja müüb,» meenutas ta. «See aga tihti ei lähe kokku sinu isiksuse ja väärtustega. Selline pidev kõikumine kahe maailma vahel teeb inimese hingele liiga. See teeb haigeks. Teeb haiget sinu hingele,» kirjeldas Lensin teravama kõmuajakirjanduse päevi.

Nüüd aga enam sellist asja karta ei ole, kinnitas Lensin. Üks meelelahutus ju kõik? Sugugi mitte, kirjeldab 30-aastase meediakogemusega naine. «See pole minu jaoks kunagi olnud probleem, kui ma saan palju asju korraga teha, kui ma tean, mida teen ja mu süda on rahul», selgitas naine.

Lensini sõnul on tema uus tiim väga terane. FOTO: Postimees/Scanpix

Täiesti teist masti meelelahutus