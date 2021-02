Rannamaja-Hannal on koroona: kõik algas megasuure peavaluga

«Rannamaja» teises hooajas osalenud Hanna Pärtel jagas 27. veebruari pool kümme hommikul tehtud kuvatõmmist Digiloo kodulehelt. Instagrami-lugudesse postitatud kuvatõmmisel on näha Hanna koroonatesti tulemus, mis on positiivne.

«Ma tahaks jälle maitseid tunda,» lisas Hanna oma postitusele, mis viitab sellele, et neiul on kadunud maitse- ja lõhnameel. Viimased on ühed peamised koroonaviiruse sümptomid.

Hanna avaldas Elu24-le, et esimesed sümptomid tekkisid tal tegelikult mõnda aega tagasi. «Kõik algas megasuure peavaluga. Alguses arvasin, et see on lihtsalt järjekordne migreen,» kirjeldas Hanna ja lisas, «aga kolm päeva hiljem kadusid ära lõhn ja ka maitsed. Siis sain aru, et tegu võib olla koroonaviirusega.»