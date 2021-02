ARMASTUSE EKSPERIMENT ⟩ Ukrainlanna aheldas end kallima külge, paar plaanib nõnda elada kolm kuud

Briti meediaväljaanne The Sun vahendab, et 28-aastane Viktoria ja 33-aastane Alexander aheldasid end üksteise külge 14. veebruaril. Lahutamatuteks saanud paar väitis, et üksteisele nõnda lähedal olles on nad enamikele om probleemidele lahendused juba leidnud.

Idee end üksteise külge aheldada kuulub Alexanderile. Mees väitis, et ka pärast kõige pisemat tüli kolis Viktoria alati välja ja lõpuks tegi Alexander nalja, et seob naise kinni: «Milleks mulle seda pidevat ringi jooksmist vaja?»

Alexandri sõnul polnud Viktoria algselt plaaniga nõus: «Aga ma veensin ta ümber.»

Kett, mis neid ühendab on kinni keevitatud ja vajaks lahti lõikamist. Paar soetas eksperimendi jaoks ka vastavad riided, millest on võimalik väljuda ilma eriliste raskusteta.

Mõlemad käivad edasi tööl, Alexander tegeleb internetis autovaruosade müügiga ja iluteenuseid pakkuv Viktoria täiendab internetis oma oskusi.

Paari sõnul saavad nad suurepäraselt hakkama nõude pesemisega, söögi tegemisega, autoga sõitmise ja ka tualetis käimisega. Oma seksielust on nad keeldunud rääkimast. «Me ei räägi sellest,» ütlesid nad üksmeelselt.

Üksteise külge aheldamine ei ole aga möödunud ilma probleemideta. Esimeseks vastuoluliseks probleemiks oli avalike tualettruumide kasutamine. Viktoria väitis, et ta kasutab siiani naistele mõeldud tualettruumi, Alexander on sunnitud liituma ja sellega seoses on olnud kaebusi.

Teiseks probleemiks on see, et Viktorial tekkisid väga valulikud haavandid. «Panime salvi peale, aga tulemusteta. See on õudusunenägu,» kirjeldas Alexander oma kallima mure.

Viktoria läks lõpuks oma haavandite pärast haiglasse, kus tal soovitati kanda tugevat sidet. Sellega seoses kohaliku telekanaliga rääkinud nahaarst pakkus, et eksperimendi pooleli jätmine võib olla vajalik. Pilte haavanditest näed SIIT, pilt võib olla häiriv.

«Need haavandid on tekkinud pikaajalisel kokkupuutel metalliga,» tõdes ekspert ja lisas, et aheldamine põhjustab ka vereringehäireid.

Paari ühise sotsiaalmeedia konto põhjal selgub, et vaatamata haiglakülastusele on Viktoria ja Alexander ikka veel üksteise külge aheldatud.