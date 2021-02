VIDEO ⟩ Toidupoes reeglit eiranud naine võttis maski asemel hoopis stringid appi

Meediasse on jõudnud kaadrid ühest Lõuna-Aafrika toidupoest, kus maskita poekülastaja paluti panna mask ette või poest lahkuda. Tundub, et naisel maski käepärast ei olnud, sest mõni hetk hiljem tõmbas ta stringid jalast ja pani need endale ette.