KUUMAD KAADRID ⟩ Staarid peesitavad pandeemia kiuste Mehhiko päikese käes

Kate Mossi noorem õde suutis oma puhkusepildiga algatada suisa mitu skandaali. Esiteks süüdistati 23-aastast fototöötluses ning väideti, et tema piht ei saaks kunagi olla nii peenike. Ühele süüdistajale vastas näitsik muuhulgas, et «ma kahtlen, et sa ise üldse ilus oled ja ilmselt ei saaks sa ka modell olla». Teine vastab aga hoopis, et staari väidetav fototöötlus ei oma üldse tähtsust. «Tähtis on aga see, et sa pidutsed paadi peal pandeemia ajal».