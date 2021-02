TASUTA KINGITUS ⟩ Internetipoest riideid tellinud naine sai hirmuäratava üllatuse osaliseks

Kui tavaliselt on pakkide ootamine ja nende kättesaamine väga elevusttekitav protsess, siis ühe Briti naise jaoks läks asi natuke teisiti. Naine postitas TikToki platvormile video, kuidas läbipaistva kilekoti sees kõnnib tema tellitud kostüümi peal ringi hirmuäratav kuuejalgne elukas.

Pakk oli tellitud tuntud briti netipoest nimegaa Boohoo, mis andis irvhammastele kommentaariumis ideid naljadeks: «Boohoo really said: BOO» ehk «Boohoo ütles: BOO,» naljatles üks.

Paljud aga imetlevad naise julgust üleüldse paki läheduses viibida. «Ma jookseks kohe minema,» ütleb üks. Teise sõnul on video mõjunud hästi tema rahakotile: hirm, et ka tema pakiga tuleb kaasa ämblik, on vähendanud tema soovi netis šopata.