KARM KRIITIKA ⟩ Ettevõtja Jantson koroonapiirangutest: teie otsustes puudub igasugune loogika!

Sellise murega tegi ka ettevõtja Sten-Erik Jantson ka reedel Vabariigi valitsusele ja peaministrile avaliku pöördumise. Tulise sõnavõtu postitas ta reedel Facebooki.

«Kahju, et Teile ei paku absoluutselt huvi ettevõtjate poolne nägemus tehtavatest piirangutest,» avaldas Jantson pettumust. «Ma olen päris kindel, et ma ei räägi ainult meie restoranide eest, vaid valdava enamuse eest, kes on tegevad Tallinna kesk- ja vanalinnas.»

«Olete meie tegevust piiranud pikalt. Jah, meile on oluline inimeste tervis!» kinnitas Jantson ning ladus välja kõik ohutusnõuded, millest restoranid reeglina kinni peavad. «Miks on vaja meid veel piirata kellaajaliselt?»

«Meie käibest moodustavad julgelt üle 90% igapäevastest klientidest just need, kes tulevad meie juurde nautima õhtusööki,» sõnas ettevõtja. «Me ei ole sööklad!» rõhutas ta. Jantsoni sõnul on linn päeval tühi, sest kohalikel on tööpäev ja turiste loomulikult pole.

«Miks ei võiks siis hoida söögikohti lahti näiteks 17-22ni, kui oleks meil kellelegi seda kõike ka pakkuda?» tegi Jantsion ka ettepaneku. "Või pange siis kõik kinni ja leidke mõni toetusmeede, mis oleks ka meede."

«Oma rumalusest hävitate eesti restoranikultuuri,» sõnas Jantson. 22

«Teie tegudes ja otsustes puudub absoluutselt igasugune loogika,» kritiseeris Jantson valitsuse tegevust karmilt. «Oma rumalusest hävitate eesti restoranikultuuri, mille pärast just paljud turistid ennast siiapoole Läänemerd on aastaid sättinud ja mille nimel on tehtud rasket tööd, et olla eriline!»

«Selliselt lahmides ja läbimõtlemata tehtud otsused saavad saatuslikuks paljudele!» ennustas 36-aastane restoraniäris tegutsev ettevõtja. «Kui Teie lemmikrestorani uks järgminekord kinni on, siis võib vabalt juhtuda, et see ei avane enam kunagi!»

«Palun mõelge nende otsuste peale, mille olete vastu võtnud,» pani Jantson riigijuhtidele südamele. «Pole kuskilt kuulda, et te kuidagigi konsulteeriksite inimestega, kes sadadele teistele antud sektoris tööd annavad ja tuhandetele olemasoluga naeratuse näole toovad ning kõhule pai teevad!»

Kui tehti avalikuks märtsikuu algusest jõustuvad piirangud, tekitasid need palju kõmu. Avalikkuse jaoks jäi suhteliselt segaseks, miks kultuuriasutuste uksed kinni pannakse ja restoranidel elu võimatuks tehakse, samas aga suured ostukeskused sisuliselt segamatult toimida saavad.

Mitmel pool on ka kõlanud väiteid, et mittetäielik sulgemine võimaldab riigil palgatoetuste pealt kokku hoida. Samal ajal kogub kriis tuure, tuues viimasel sel nädalal igapäevaselt üle 1000 uue nakkuse. Vaktsineerimistempo pole aga kiita - suhtarvuna rahvastikust vaktsineeritakse Eestis üle 10 korra aeglasemalt kui USAs.