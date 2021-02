HARULDANE HETK ⟩ Sotsmeediasse potsatas foto Britney Spearsist koos oma teismeliste poegadega

Kõmuline foto, millest Britney Spearsi fännid on sillas, postitati popstaari poegadele pühendatud fännilehele. Instagrami konto, mis kannab nime prestonandjayden, jagab pilte ja videoklippe Spearsi poegadest ja seda jälgib üle 25 000 inimese.

Jayden James Federline, Britney Spears ja Sean Federline 2013. aastal. FOTO: MCMULLAN CO/SIPAUSA/SIPA/Scanpix

Enamik postitusi poistest pärinevad aga ajast, mil Sean Preston ja Jayden James olid väikesed. Viimastel aastatel pole poisse avalikkuses väga palju näha olnud ja ka sotsiaalmeediasse ilmub nendest fotosid harva. Spears oma Instagramis enda poegadest pilte ei jaga.

Väiksena avalikkuse ees üles kasvanund Sean Preston on nüüd juba 15-aastane, Jayden James aga 14-aastane.

Fotol, mida on näinud juba tuhanded Spearsi fännid, veedab popstaar oma poegadega aega vabas looduses. Tundub, et Spears käis poegadega matkamas.

«See toob mulle nii palju rõõmu, ta väärib parimat ja loodan, et tema olukord paraneb,» kirjutas üks popstaari fänn foto alla. Teise jaoks oli see tema päeva või isegi aasta parim hetk.

Üks imestas, et Spearsi teismelised pojad on juba nii pikad. Tegelikult pole palju imestada, sest Spears ise on kõigest 1.63.

Kuna fännilehele ilmunud foto on üpris haruldane oli ka neid, kes tundsid huvi, kust pilt pärineb ja osad kahtlesid, kas foto on ikka autentne. Kõmulise netilehe Hollywood Life arvates on tegu ehtsa kaadriga. Hollywood Life lehel toodi välja, et Spearsi Instagramis 16. detsembril jagatud foto võib pärineda samast päevast. Nimelt käis Spears matkamas ja isegi riietus on peaaegu samasugune. Ainus erinevus tundub olevat särgis, kuid see võib tuleneda valgusest.

Poegade fännikontol on jagatud ka teisi fotosid Spearsi teismelistest poegadest. Ühel postitusel (alumised pildid) on Sean Preston ja Jayden James näiteks koos oma vanaema, Lynne Spearsiga. Oma vanaisa, Jamie Spearsiga pole poisid alates 2019. aastast kohtunud ja varasemalt on Elu24 vahendanud, et poisid ei saa oma ema isaga üldse läbi.

Spearsi laste isa on Kevin Federline, kellega laulja 2004. aasta septembris abiellus. Aasta hiljem sündis nende esimene poeg Sean Preston (15), 2006. aasta oktoobris sündis teine poeg Jayden James (14).

Kaks kuud pärast oma teise poja sündi paar lahutas. Spearsi väga avalik kokkuvarisemine viis aga selleni, et popstaar kaotas oma laste hooldusõigused Federline'ile. 2018. aastal jõuti aga lõpuks kokkuleppele, et nad jagavad oma laste hooldusõigusi 50/50.

2019. aasta sügisel vähendati aga popstaari hooldusõigused 30% peale.

Federline on aga pärast lahutust hoidnud madalat profiili ja sarnaselt on tähelepanu keskmest kadunud ka tema ning Spearsi pojad. Sean Preston ja Jayden James elavad koos oma isaga.