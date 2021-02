PRANTSUSE PIIGAD ⟩ Kaksikõdedel ei püsi Instagramis riided üldse seljas

Lummavad kaksikõed Pauline ja Mathilde Tantot on Instagrami tsensoritest kavalalt mööda hiilinud juba kuid. Möödunud aasta mais vahendas Elu24, et noored neiud tõestasid, et tegelikult pole suurt trikitamist vajagi. Instagrami tsensorid ei võta nibupilte maha, kui rinnad on vaid särgiga kaetud. Ja nagu instaõdede toonane pilt tõestas, pole seejuures isegi oluline, et see särk midagi ära varjaks.