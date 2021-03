FOTOD ⟩ «Ma ei taha, et ta end tapma läheks»: mullu leegimeres napilt ellu jäänud F1 piloot kaotas sponsori

Bahreini avarii pani aga Haasi ümber mõtlema. Ta sõnas, et on üliõnnelik, et Grosjean tulemeres veedetud 28 sekundist eluga pääses. Eluleek peab aga edasi põlema.

«Tal on naine ja kolm last. Ütlesin talle, et ei saa talle raha anda. Selleks, et ta end tapma läheks,» ütles Haas Racerile antud intervjuus.