Anett Kontaveit kaotas Doha tenniseturniiri veerandfinaalis kogenud tšehhitarile

Eestlanna kohtus Kvitovaga seitsmendat korda. Kõik eelmised kohtumisedki on olnud tasavägised, tšehhitar on võitnud nüüd viis, eestlanna kaks omavehlist kohtumist. 30-aastane Kvitova paikneb maailma edetabelis 10. positisoonil.

Veerandfinaali jõudmisega kindlustas 25-aastane eestlanna endale 14 300 eurot auhinnaraha.

2019. aasta Stuttgart Tennis Porsche Grand Prix finalistid Anett Kontaveit ja Petra Kvitova. Toona oli parem Tšehhi mängija 6:3, 7:6 (2). FOTO: Julia Rahn/imago images / Pressefoto Baumann/Scanpix

Kolmapäev 3. märts

Eesti esireket Anett Kontaveit alistas Dohas toimuval Qatar Total Open WTA 500 tenniseturniiri kolmapäevases teise ringi matšis sakslanna Angelique Kerberi 6:1, 6:4.

Eestlanna alustas nii hästi, et jäi mulje nagu paremini polegi võimalik mängida. Anett asus juhtima 5:0, kuigi kahes tema servigeimis oli seis siiski ka 40:40, kuid ilma sakslanna murdepallita. Siiski võis märgata, et kui pallivahetuses sai initsiatiivi Kerber, siis umbes 70% neist punktidest ta ka võitis. Kontaveit ei lasknud aga sakslanna kuigi tihti initsiatiivi haarata.

Anett Kontaveidi tagakäelöögid oli Kerberi jaoks sageli liiga head. FOTO: Dppi/Rob Prange/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Kui Brady näitas oma parimat mängu teise seti avageimis, siis tegi nüüd sama ka Kerber, kuid sellest jöi väheks, sest Anett juhtis peagi 4:1. Seejärel loovutas 25-aastane eestlanna oma servigeimi ja seis oli 4:3. Kuid eestlanna pallingul seisul 5:4 anti mängu uued pallid ja kohe eksis Kerber kolmel tõrjel järjest. Seega veenev võit 6:1, 6:4.

Veerandfinaalis kohtub Kontaveit tšehhitar Petra Kvitovaga (WTA 10.)

Enne mängu:

Kontaveit on Kerberiga varem pidanud neli matši ja võitnud neist kolm. Kaks võitu on Eesti esireket saanud liivaväljakul, mis on sakslanna jaoks kindlasti nõrgim väljakukate.

Kerber on mängija, kes jääb Kontaveidi tennisekarjääris alatiseks tähtsale kohale, sest sakslanna oli esimene valitsev maailma esireket, keda Kontaveit võitis. See juhtus 2017. aastal Rooma turniiril ja skooriga 6:4, 6:0. Hiljem on eestlanna endistest esireketitest korduvalt jagu saanud.

Kõvakattel on nende omavaheline mängude seis 1:1. Kerber tunneb praegu kindlasti nälga paremate tulemuste järele, sest kolm slämmiturniiri võitnud naine oli pärast koroonaviiruse pausi võidurõõmu maitsnud ainult kahel turniiril – US Openil ja tänavu Austraalia lahtistele eelnenud Grampians Trophyl, kus osalesid mängijad, kes jäid Melbourne’is täielikku isolatsiooni. Nüüd on siis Doha kolmas paik, kus Kerber pärast septembrit kedagi võita suutnud.

Mäng algab Eesti aja järgi kell 13.30.

Esmaspäev 1. märts

Katari pealinnas Dohas algas esmaspäeval Qatar Total Open WTA 500 tenniseturniiri põhivõistlus, kus peaväljaku esimeses mängus alistas eestlanna Anett Kontaveit (WTA 24.) Australian Openi finalisti Jennifer Brady (USA, WTA 13.) 6:1, 6:2.

Kohtumist alustas Kontaveit hästi, asudes tänu kahele servimurdele kohe 5:0 juhtima. Brady tungis palju võrku, aga Anett luges vastase mängu hästi ja karistas vastast heade möödalöökidega. Lisaks toimis ka eestlanna sügav tagakäetõrje hästi.

Eesti esireket oli märtsikuu esimesel päeval heas hoos... FOTO: Rob Prange/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Kontaveit läks teist setti servimurdega juhtima 3:1 ja 4:2. Kuid selles geimis, mille Anett murdis, ei pidanud ta ise hiilgemängu näitama, sest Brady tegi kaks topeltviga ja kaks lihtviga.

Äralöökide/lihtvigade ülekaal ainult kinnitab Eesti esireketi suurt paremust: Kontaveit 17/9 ja Brady 14/25.