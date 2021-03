Anett Kontaveit kohtub kolmapäeval Doha turniiri teises ringis endise maailma esireketiga

Kontaveit on Kerberiga varem pidanud neli matši ja võitnud neist kolm. Kaks võitu on Eesti esireket saanud liivaväljakul, mis on sakslanna jaoks kindlasti nõrgim väljakukate.

Kerber on mängija, kes jääb Kontaveidi tennisekarjääris alatiseks tähtsale kohale, sest sakslanna oli esimene valitsev maailma esireket, keda Kontaveit võitis. See juhtus 2017. aastal Rooma turniiril ja skooriga 6:4, 6:0. Hiljem on eestlanna endistest esireketitest korduvalt jagu saanud.

Kõvakattel on nende omavaheline mängude seis 1:1. Kerber tunneb praegu kindlasti nälga paremate tulemuste järele, sest kolm slämmiturniiri võitnud naine oli pärast koroonaviiruse pausi võidurõõmu maitsnud ainult kahel turniiril – US Openil ja tänavu Austraalia lahtistele eelnenud Grampians Trophyl, kus osalesid mängijad, kes jäid Melbourne’is täielikku isolatsiooni. Nüüd on siis Doha kolmas paik, kus Kerber pärast septembrit kedagi võita suutnud.

Mäng algab Eesti aja järgi kell 13.30.

Esmaspäev 1. märts

Katari pealinnas Dohas algas esmaspäeval Qatar Total Open WTA 500 tenniseturniiri põhivõistlus, kus peaväljaku esimeses mängus alistas eestlanna Anett Kontaveit (WTA 24.) Australian Openi finalisti Jennifer Brady (USA, WTA 13.) 6:1, 6:2.

Kohtumist alustas Kontaveit hästi, asudes tänu kahele servimurdele kohe 5:0 juhtima. Brady tungis palju võrku, aga Anett luges vastase mängu hästi ja karistas vastast heade möödalöökidega. Lisaks toimis ka eestlanna sügav tagakäetõrje hästi.

Eesti esireket oli märtsikuu esimesel päeval heas hoos... FOTO: Rob Prange/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Kontaveit läks teist setti servimurdega juhtima 3:1 ja 4:2. Kuid selles geimis, mille Anett murdis, ei pidanud ta ise hiilgemängu näitama, sest Brady tegi kaks topeltviga ja kaks lihtviga.

Äralöökide/lihtvigade ülekaal ainult kinnitab Eesti esireketi suurt paremust: Kontaveit 17/9 ja Brady 14/25.

Anett Kontaveidi vastane Doha turniiri teises ringis on Angelique Kerber, kes esmaspäeval alistas türklanna Cagla Buyukakcay 6:4, 6:2.

Angelique Kerber. FOTO: Rob Prange/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Kohtumine peetakse kolmapäeval, sest homme lõpetatakse Dohas üksikmängu esimese ringi kohtumised.

Enne esimese ringi kohtumist:

Kontaveit ei kohtu Jennifer Bradyga profikarjääris esimest korda. Kuid alates 2020. aastast on maailma edetabelis 13. kohale kerkinud ameeriklanna täiesti uuel tasemel mängija. Doha turniiri avaringi mängus võib Bradyt favoriidiks pidada.

Jennifer Brady on eelseisvas kohtumises eestlanna Anett Kontaveidiga favorooridiseiuses. FOTO: Schreyer via www.imago-images.de/imago images/Schreyer/Scanpix

Kui vaadata Brady rankingu ajalugu, siis kuni 2019. aasta lõpuni ta maailma naiste edetabeli 50 parema sekka ei kuulunud, parim koht oli 55.

Napilt (WTA 45.) jõudis ta sinna enne koroonaviiruse pausi, aga alates mullu augustist on Brady naiste tennise üks suuremaid komeete – poole aasta tulemuste põhjal võiks temast kõrgemale paigutada vaid jaapanlanna Naomi Osaka, poolatari Iga Swiateki ja võib olla ka valgevenelanna Arina Sabalenka, kuid viimane pole suurtel slämmidel nimetamisväärseid resultaate saavutanud.