MUSAVIDEO ⟩ Andrei Zevakin ja Pluuto maandusid ajamasina abil 80ndates

Andrei Zevakin ja Pluuto astuvad looga « Wingman » lavale 6. märtsil Saku Suurhalli laval, kus leiab aset Eesti Laul 2021 finaal. «Nii palju mälestusi toob see lugu. 1987. aastal oli see lõpuballi põhilugu ja selle saatel suudlesin esimest korda. Imeline aeg,» naljatab Zevakin.

Tuleb tõdeda, et lool on pisut menuka 80ndate hiti Rick Astley «Never Gonna Give You Up» hõng. Mitmed naljatavad kommentaariumis, et ehk oleks võinud Eesti Laulule saata hoopis selle versiooni tiivamehe loost. Veendu ise, kumb variant sulle rohkem peale läheb!