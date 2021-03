VOT KUI TORE ⟩ Suunamudijal Triinu Liisil on üllatav seos Tartu kuulsa skulptuuriga!

Postitatud fotol hoiab skulptuuri käest kinni Triinu Liis McNairni pisipoeg. « Kris Stefan oma vanaonu ja vanavanaisaga 🤍» kirjutab suunamudija. Naine kinnitab ka kommentaariumis, et tegu pole tõesti naljaga, vaid Küüni tänava skulptuur on tõesti inspireeritud Triinu Liisi poja sugulastest.

Elu24 uuris Triinu Liisilt, kas tõesti on pojal sugulusseos andeka skulptoriga. «Antud skulptori puhul on tõesti tegu minu poja vanaonu ja vanavanaisaga (lapse isa poolt),» räägib Triinu. «Vanaonu on tänaseni minu lapse elus,» tõdeb naine. Vanaonu on populaarsel Tartu skulptuuril poja rollis.