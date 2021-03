Bolšunov käitus tiimikaaslasega väga ebaviisakalt: sõna võttis ka Rahvusvahelise Suusaliidu esindaja

Retivõhh lisas, et oli Bolšunoviga pärast võistlust taktika üle arutanud. Ta möönis, et Bolšunov oli pettunud, et kuld käest libises, kuid väitis, et ka Bolšunovil oli selles oma osa. «Bolšunov ise muutis teises vahetuses taktikat. Minu arust rikkus see minu viimase vahetuse. Mul ei jätkunud energiat,» ütles Retivõhh.