VIDEO ⟩ Madin Rocca al Mares: maskita poodi läinud mehe taltsutamiseks oli vaja politseid ja gaasi

Naine olevat politseinikelt küsinud, miks nii tehti, ning talle olevat öeldud, et põhjus oligi selles, et mees ei kandnud maski. Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos ütles Elu24-le, et olukord oli pigem seotud üldise korrarikkumise kui maskikandmise kontrolliga. «Kuna meil on kontroll uksel, siis juhtus see sissepääsu juures, aga samamoodi oleks see võinud juhtuda ükskõik kus mujal, kui selline käitumine on,» arvas Maaroos.