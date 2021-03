Möödunud aasta lõpul jõudis eetrisse Rootsi režissööri Henrik Evertssoni uus dokumentaalsari «Estonia – leid, mis muudab kõike» ja selles näidatakse, et laeva paremas pardas veepiiri all on auk, mille kõrgus on neli meetrit ja laius kõige laiemast kohast 1,2 meetrit.