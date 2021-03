Kirsti Timmer: mõni poolearune on uhke, et ta maski puudumisel poest lahkuma sunniti

Avaldame Timmeri Facebooki postituse täies mahus:

«Ma arvasin, et ma ei kirjuta seda postitust, aga vaadates Facebooki seina... Ikka kirjutan.

Mõni poolearune on uhke, et ta poest maski puudumisel lahkuma sunniti, teeb endast pildi ja irveldab sellel.

Hendrik Sal-Salleril on hea mõte, et kõik need, kes väidavad, et koroonat ei ole olemas või keelduvad kandmast maski, palun tehke avalik pöördumine ja kinnitage oma isikukoodi ja allkirjaga, et te loobute haigestudes igasugusest arstiabist. Te ei vaja ju seda, sest haigust ei ole.

Mina sain kaheksandal raseduskuul kopsutrombi ja olin kuid intensiivis keskhaiglas, ma jäin ellu tänu meie meditsiinile. Pole hullemat tunnet lämbumistundest, kui su veres on vaid 17% hapnikku ja sa ei liiguta enam kätt ega jalga ega suuda öelda sõnagi ja ahmid õhku, aga ei jaksa, õhku ei tule peale, tunnedki, et lämbud ära ja ongi kõik... Uskuge mind, keegi ei taha seda tunda, see on ebainimlik, see on kõige õudsem tunne ja jubedam hirm, ma olen selle ise läbi teinud.

Sama tunnet tunnevad ka hingamisraskustes koroonahaiged. Mu sõbrad, kes põdenud seda haigust, ütlevad, et ka paar kuud hiljem on raske hingata, justkui ei saa õhku peale. Selliste sümptomitega ei aita sind MMSi aurupilves mediteerimine või pärg peas targutamine, et «valitsus petab meid», sind aitab vaid hingamisaparaat ja inimesed, kes oskavad sellega midagi teha. Piinlik on lugeda täiskasvanud inimeste rumalust, te räägite asjadest, millest te paraku midagi ei tea.

Ära kanna maski, aga ära küsi siis hiljem ka abi, nagu arst annab vande aidata, anna sina allkiri abist loobumiseks.