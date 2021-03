Brigitte Susanne Hunt on BonBon Lingerie kevad-suvi 2021 kollektsiooni nägu.

Seltskonnakaunitar Brigitte Susanne Hunt rõõmustas täna oma instafänne teadaandega, et tema «salaprojekt on nüüd väljas». Varem paljastavamatest piltidest hoidunud naine on uue kevadsuvise pesukollektsiooni reklaamnägu.