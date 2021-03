ARVAMUS ⟩ Harly Kirspuu: Halb haigus ja hullude paraad

Sel hetkel, kui ma seda käesolevat tükki siin kirjutan, on rangemad piirangud just teist päeva töös. Ja juba on igasugu segaste ja pooletoobiste konvoi rõõmsasti tegevusse lülitunud.

Sellest, kas olla veel rangemate, või natuke kergemate piirangute, või üleüldse mitte mingite piirangute poolt, pole siinkohal üldse tähtsust omav asjaolu – terve internet on sellesisulisi arvamusavaldusi triiki täis, ja no pole oluline, kes mida tegelikult sellest arvab. Tähtis on see, kuidas me tekkinud olukorraga hakkama saame.

Gaas kui mõistusele toomise vahend ja pseudoteadlased

Juba uute piirangute esimestel tundidel juhtus väga palju. Näiteks ühes pealinna kaubanduskeskuses läks üks maskivastane kodanik “enda õiguste kaitsel” nii hasarti, et tegemaks selgeks tema seadustejärgseid kohustusi seoses maskikandmisega avalikes siseruumides oli tarvis appi võtta politsei, ja turvatöötajal oli vaja kasutada pipragaasi. Endise turvatöötajana, kes on ka suurtes ja väikeste poodides töötanud, olen perfektselt kursis asjaoluga, et mitte igale turbiinile, kes turvatöötajaga plõksima tuleb, ei lasta gaasi näkku. Iga natukenegi terve mõistusega inimene saab aru, et mitte igale sellisele isikule ei hakata ka politseid kutsuma.

Ja siis tehti "uuring"

Ja siis kuskilt purtsatas välja mingisugune “alternatiivne uudistesait”, mingi “fonte.news”, mis sisuliselt on uudistesait samapalju kui professor Lutsar on keiserpingviin, ja mis suure ning äärmiselt karjuva pealkirjaga andis teada, et “suur osa lapsi Saksamaal kannatab maskikandmisest tingitud terviseprobleemide käes”. Kui nimetatud artiklit natukenegi allikakriitilisemalt vaadata, siis selgub, et nimetet artikkel on puhas jura ja lollide laste muinasjutt. Sest nagu selgus, esiteks viidatava möla laualetoonud isikud ise kutsuvad üles tegema “esinduslikke uuringuid”, seega originaalis oli kisa oluliselt vähem ja äkki villa oluliselt rohkem.

Seda enam et vastajaid oli 25000, ja Saksamaal on 83 miljoni elaniku seas lapsi äkki mõnevõrra rohkem. Teiseks – ja see võib tulla üllatusena – lapsed ei taha väga koolis käia. Pooltel lastel oli selline raske tervisekahjustus nagu “vähenenud õnnetunne”. Veerand vastustest ei tulnud üldse laste endi käest. Ja see ei ole mingi normaalne uuring, mida tehakse paberil, vaid suvaline online-küsimustik, kus ükskõik kes võis vastata ükskõik mida – isegi siis, kui sul lapsi ei ole. Ahjaa, ja riigi võisid ka täitsa ise valida – ei pea olema Saksamaa. Aga inimesed loevad ja usuvad.

Kuidas hirmu rahaks teha

Hakkasin uurima, sest no, miks mitte. Selgus, et nimetatud fonte.news on seotud mingi isikuga, kes reageerib nimele Veiko Huuse ja kes – kohalikele maskivastastele suhteliselt kohaselt – on mingi enesearengumüütaja vms kahtlane isik. Mitte, et sellised inimesed ilmtingimata halvad oleks, aga vanad selle ala meistrid teevad inimestele selgeks endale selle osa oma omadustest, mida nad ise ei tunne (mõtleme näiteks Peep Vainu peale kasvõi), aga seal on viimasel ajal masendavalt palju kolmanda järgu aferiste, kelle arusaamine moraalist ja inimlikkusest kipub olema "paindlikuvõitu". Nimealune Huuse on täpselt seda teist sorti. Kõigele lisaks on sellenimelisi isikuid Eestis vähemalt kaks ja see teine, kes elab hoopis teises kohas, tegeleb hoopis muude asjadega ja suhtleb hoopis teistsuguste inimestega, on rajult kannatada saanud selle esimese pärast.

Sellised soodad ainult ootavad momenti, et täiesti süütuid inimesi nende rahast lahutada, ja tegelikult eelmise kevade olukorrast peaksime me õppust võtma.

Nüüd, kui riik hakkab vaikselt jälle lukku minema, siis me peame arvestama sellega, et sellised tropid, kelle ainuke eesmärk on inimeste raha enda pangaarvele hirmutada, võivad taas rohkem aktiviseeruda. Eelmist korda, kui oli täiesti ametlik eriolukord, ju mäletate? Kuskilt ilmus välja mingi tšikk, kes levitas 5G-mastide hirmu ja väitis, et Eesti pass on kehtetu. Vaktsiinivastased karjusid sotsiaalmeedias oma hääle kähedaks. Ja siis on veel see kahepealine organism, mis juhib moodustist nimega Telegram, kus peab sajase lauda käima, et asju lugeda, ja inimesed täiesti ausalt maksavad selle raha.

Sellise kaadri juhte ühendab see, et nende minevik on tagasihoidlikult öeldes kirju, oma peaga mõtlemine on nende järgijatele otseselt usuvastane tegevus, aga neil endil on millegipärast väga kõrged elustandardid, arvesse võttes, et nad lihtsalt “räägivad tõtt” või midaiganes nad ka ei väida.