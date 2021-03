Jamaica sprindistaar keeldub koroonasüstist: kui nõutakse vaktsiini, ma Tokyo mängudele ei lähe!

«Ei taha asjast rääkida, kuid mul on omad põhjused,» sõnas Blake.

«Usun, et maikuus saab juba rahvusvahelisel tasandil jõudu katsuda.»

Blake`i isikklik rekord 100 meetri jooksus on 9,69, mis on paremuselt teine aeg pärast Usain Bolti maailmarekordit. 31-aastane Jamaica kiirjooksja on ka kahekordne olümpiavõitja 4 x 100 meetri teatejooksus.