Rusikahoopidega vastasmängija karjääri lõpetanud hokilegend jäi vahele joobes sõitmisega

Politseiametnik kahtlustas kohe, et Bertuzzi on joobes, kuid endine hokimees keeldus alkomeetrisse puhumast.

Ex-NHL Star Todd Bertuzzi Arrested for DUI In Michigan, Mug Shot Released https://t.co/EY8tJVCaqx

TMZ allikate teatel sunniti 46-aastast meest siiski juba tänaval tegema teste, mille järgi said korravalvurid kohe aru, et endine hokimees polnud just kõige terasem. Mees viidi jaoskonda ning temalt võeti vereproov, mille tulemused pole veel teada.