KUULA ⟩ Koos Stefaniga uue loo avaldanud Liis Lemsalu: see on alles eelmäng!

Laulja Liis Lemsalu tõdeb, et sellist lugu ei ole tal enda soolokarjääri jooksul mitte kunagi olnud. «See on teistsuguse kõlaga,» avaldas Liis ja jätkas, «siin on elemente, mis on minu jaoks väga põnevad ning mängulised ja mida ma olen alati tahtnud katsetada, kuid kunagi pole selle jaoks olnud õiget pinnast.»

«Doomino» sündis koos Stefaniga Liisi sõnul kiirelt. «Stefaniga klappis meil kohe hästi ning koos loo kirjutamise protsess läks väga kiirelt. Ta on üks ääretult andekas laulukirjutaja, kelles on palju talenti ja mul on suur heameel, et me saame ühise loomingu kuulajateni tuua.»

Kuigi loo kirjutamise protsess oli kiire, siis stuudios lihviti lugu mitmete suurhittide taga peituva produtsendi Vallo Kikase käe all päevi ja öid: «Liis ja Stefan pöördusid minu poole eelmise aasta sügisel ideega koos lugu teha ning kuna mõte tundus koheselt vahva, siis varsti saimegi stuudios kokku.»

Varasemalt ühiselt stuudios katsetanud Liis ja Stefan kuulasid üheskoos Valloga lauljate sessioonist tulnud ideed üle ning sõelale jäi kaks ideed. «Valisime ühe välja ning sealt «Doomino» alguse saigi rääkis produtsent ja lisas, «Liisi ja Stefaniga koostöö oli neil rohketel ühistel tundidel äärmiselt tore!»

Vallo arvates on «Doomino» mõnus tantsulugu ja erineb Liisi ja Stefani varasemast loomingust.

Liis on eesti keeles laulnud juba viis aastat, kuid Stefani jaoks on see esmakordne: ««Doominot» salvestades oli keele tõttu mõnus teistmoodi ärevus sees ja laulda oma esimest eestikeelset singlit koos väga andeka Eesti naisartistiga on mulle suur au.»

«Liis on väga soe ja sümpaatne inimene ning meil oli väga lõbus koos stuudios musitseerides aega veeta. See on mu senistest projektidest kindlasti üks lemmikuid, kõige teistsugusem ja ägedam ning mul on väga hea meel teha koostööd nii kõrgel tasemel tiimiga,» tõdes Stefan.

Lisaks mõnusale koostööle üllatas Stefanit ka Liisi tegutsemiskiirus: «Kui me kirjutasime viisi, siis tuli Liis juba järgmisel päeval peaaegu valmis sõnadega.» Loo sõnade autorina lähtus Liis suurel määral unenägude maailmast. Osa inspiratsiooni paratamatult ka eelmise aasta sündmustest, kui paljud meist kahtlesid selles, et kas see kõik on nüüd unes või ilmsi.