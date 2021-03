INTERVJUU ⟩ Justin McNairn enda ja Triinu Liisi abielust: info lekkis meediasse ja pidime kiiresti tegutsema

Justin ja Triinu Liis andsid oma abielust teada Instagramis. Paari postitatud fotod tekitasid esialgu paljudes küsimuse, kas paar abiellus või kihlus. Mitu fänni küsisid kommentaariumis paari suhtestaatuse kohta täpsustust. Justini sõnul ei tahtnud nad aga Triinu Liisiga kedagi segadusse ajada. «Me arvasime, et see on kõigile ilmselge, et me oleme abielus.»

Jälgijad olid arusaamatuses ilmselt seetõttu, et Triinu Liis ja Justin ei olnud oma kihlusest varem teada andnud. Miks siis ei jaganud muidu väga avaliku eluga paar kihlust jälgijatega? «Kartsime kriitikat, nii lihtne see ongi,» põhjendab Justin. Lisaks andunud fännidele on ka neid, kes paari kritiseerivad. «See on olnud meie vaimsele tervisele väga raske,» ütleb Justin.

Tahtsid abielu saladuses hoida

«Ainus põhjus, miks me üldse andsime oma abiellumisest teada, on see, et päev enne uudise avaldamist küsis meilt Õhtuleht, kas me oleme abielus. Nad olid abieluvararegistrist leidnud teave meie abielu kohta ja plaanisid selle nagunii avalikustada.»

«Me tundsime seega väga suurt survet ja kõige korraldamine viimasel minutil polnud kerge.» Õigupoolest ei tahtnud paar abiellumist üldse avalikustada. «Tegelikult pole see kellegi teise asi,» on Justin veendunud. Neile, kes tunnevad muret, et kus on Justini sõrmus, on väga lihtne vastus – selle suurust korrigeeritakse. «Ma ei jõua ära oodata, kui see valmis saab,» ütleb elevil mees ja lisab: «See on imeilus.»

Justin ja Triinu Liis jäädvustasid abiellumise tähistamiseks intiimsed hetked pildile. FOTO: Foto: Kerli Halliste

«Austraallasena Eestis abielluda on palju raskem,» ütleb eestlannast naise võtnud Justin veendunult. Juriidilistele nüanssidele ja paberimajandusele tuli mõelda juba enne Eestisse tulemist. Kõige keerulisemaks peab ta vajaliku teabe otsimist ja kõike sellega seonduvat.

«Abiellumine teise riigi kodanikuga oli meie mõlema jaoks uus kogemus,» muheleb Justin. Ta tunnistab, et nad ei teadnud isegi, mis küsimusi nad ekspertidelt bürokraatia kohta küsima peaksid.

Perele tuli abiellumine üllatusena

Kui Justini ja Triinu Liisi jälgijad ja fännid pidasid uudist šokeerivaks, siis sama tundsid ka noorte pereliikmed. Justini sõnul oli tema pere väga üllatunud, sest nad ei teadnud toimuvast midagi. Mees jõudis rääkida abiellumisest oma vanematele vaid päev enne seda, kui Õhtuleht andis teada, et paari abielust tuleb uudis.

«Ehkki nad olid alguses šokeeritud, olid nad meie üle õnnelikud ja soovivad meile kõike head.»

Samuti reageerisid ka Triinu Liisi sugulased. «Triinu vanaema oli samuti šokeeritud, kuid samal ajal oli tal meie üle väga hea meel.»