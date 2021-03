Alec Baldwini skandaalne abikaasa ajas perepildiga netirahva segadusse

Alles hiljuti skandaali sattunud Hilaria Baldwin (37) šokeeris märtsi alguses fänne perepildiga, millega tutvustas fännidele uut pereliiget, vahendab Page Six. Foto tekitas paljudes arusaamatust, sest 2012. aastal Alec Baldwiniga abiellunud joogaõpetaja viies laps, Eduardo, sündis alles viis kuud tagasi.

«Me ei tee endiselt avaldust ega kinnita midagi – see, mida ta (Hilaria Baldwin - toim) postitas, jääb püsima,» ütles paari esindaja esmaspäeval Page Sixile.

Meediaväljaanne sai allikalt kinnitust, et Alec ja Hilaria tutvustasid tõepoolest oma kuuendat last. Küll aga ei täpsustatud, kas paar lapsendas või kasutati asendusema. Vaatamata kõigele on uus pereliige üllatav, sest alles novembris avaldas Hilaria, et ta ei soovi rohkem lapsi. «Praegu, pandeemia ajal, tundub, et oleme lõpetanud,» ütles Hilaria laste saamise kohta neli kuud tagasi.

Septembris avaldas Alec Baldwin jutusaates, et ka talle lastest piisab, kuid vihjas, et tema abikaasa on koguja. «Mõned inimesed koguvad autosid, mõned kellasid, kunstiteoseid. Minu naine kogub beebisid. Talle meeldivad beebid,» tegi Alec nalja.

Siiski sai viis kuud pärast viienda lapse sündi paar taas perelisa. Alecil on nüüd kokku seitse last. Tal on ka tütar nimega Ireland näitleja Kim Basigneriga.

«Ratsionaalselt mõeldes tean, et Hilaria Baldwini uus beebi sündis asendusema abiga või lapsendati, kuid kuni seda ei ole kinnitatud, olen meeltesegaduses ja mõtlen, kuidas ta viiekuuse vahega kaks last sünnitas,» kirjutas keegi naljatades Twitteris.

Emmyle kandideerinud produtsent Gabrielle Bluestone säutsus samuti imestunult: «Vabandust, aga Hilaria Baldwin sai just septembris lapse, kuidas ta jälle uue lapse sai. Kas teesklemine, et oled hispaanlane, kiirendab mingil moel protsessi?»

Produtsendi küsimus viitab skandaalile, mis sai alguse möödunud aasta detsembris. Hiljuti väitis joogaõpetajana töötanud Hilaria, et ta on sündinud Hispaanias Mallorca saarel. 2020. aasta aprillis avaldas ta, et kolis Ameerikasse 19-aastaselt. Hilaria lisas, et ei teadnud toona popkultuurist midagi.

Netidetektiivid seadsid pärast üht Hilaria postitatud videot tema päritolu kahtluse alla. Leiti allikaid, mis lükkasid Alec Baldwini abikaasa väited ümber. Skandaalist saab lähemalt lugeda SIIT.