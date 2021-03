PILDID JA VIDEO ⟩ Jäätunud Valaste joa all videot filminud nais-DJ: tingimused olid üsna ekstreemsed

Tallinnast pärit Merle Roolaid on väga kirglik muusikaarmastaja, kes on olnud DJ juba üle kolme aasta.

«Muusikani leidsin tee juba lapsepõlves, kuna mu isa oli elektroonikainsener ja melomaan. See tähendas seda, et meil olid kodus kõikvõimalikud kvaliteetsed muusikaseadmed ja palju muusikat,» rääkis Roolaid Elu24-le. Ta lisas, et mängis lapsena kuus aastat ka muusikakoolis akordionit.

Arvestades tema muusikast ümbritsetud lapsepõlve, ei ole üllatav, et Roolaid on korraldanud EDM Estoniaga muusikaüritusi ja lennanud lemmikartistide kuulamiseks välismaale. «DJ-maailma vastu on juba aastaid suur huvi olnud. Olen seetõttu palju ringi reisinud, et käia kuulamas oma lemmikartiste, nagu Armin Van Buuren ja paljud teised.»

Merle Roolaid on DJ-na tegutsenud juba üle kolme aasta. FOTO: Erakogu

DJ-rolli astus Roolaid üle kolme aasta tagasi. «Võtsin pool aastat eraõpetaja käe all tunde. Samuti olen täiendanud ennast produtseerimises Armin Van Buureni, Deadmausi, Rodge'i masterclass'i koolituste toel.»

Kuid Roolaidi arvates on kõige olulisem muidugi muusikaga järjepidevalt tegeleda. Nõnda on eestlanna viimase kolme aasta jooksul teinud mitu miksi, mida saab kuulata nii SoundCloudis kui ka Youtube'is.

Enda suuremate esinemiste seast toob Roolaid välja Paul Van Dyki maailmaturnee, kus eestlanna oli saksa DJ Tallinna kontserdil soojendusesineja. «Samuti on olnud au muusikaliselt sisustada Norra kroonprintsi äridelegatsiooni galat koos erinevate artistidega.»

MUUSIKAGA LOODUSESSE

Kuulates ja vaadates maailmakuulsate DJ-de esinemisi, tekkis Roolaidil ühtäkki mõte: «Miks mitte teha ka ise kuskil looduskaunis kohas live'is selline kvaliteetne DJ-etteaste, mida on huvitav vaadata ja kuulata?»

Esialgu plaaniti salvestada video Ibizal. «Aga kuna hetkel on reisimine piiratud, siis mõtlesin otsida Eestis sellise koha, kuhu mu ibizalik müstiline muusika mängimiseks sobiks. Asukoha valikus oli erinevaid kohti, aga tahtsin leida sellise ägeda koha, kus pole midagi sellist varem tehtud, ning et see koht ei oleks veel väga tuntud.»

Valituks osutus Ida-Viru maakonnas asuv Valaste juga, mille ümbritsevat loodust soovis Roolaid ka drooniga jäädvustada. Kohapeal mängis kaasa ka trummar Siim Koppel (alumisel pildil), Roolaidi hea sõber. Koppel mängis kaasa kolme loo ajal, mis muutis Roolaidi sõnul esinemise elavamaks.

Merle Roolaid ehk DJ Romily koos trummar Siim Koppeliga. FOTO: Erakogu

Video professionaalse poolega tegeles produktsioonifirma Vita Pictura, mis on teinud koostööd mite kuulsa välismaa artistiga ja filminud ka muusikafestivale. (Kusjuures, sama ettevõte on ka Kerli Kõivu dokumentaalfilmi taga, mis avaldatakse kolmes osas. Esimest osa näeb SIIT.)