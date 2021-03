Tšellist Silvia Ilves ei kavatsegi maski kanda: las ma siis olla ühiskonna must lammas

«Hingamine on KURITEGU, TERVIST KAHJUSTAV tegevus. HÄBENEGE hingamist. Mina loll aga seda ei häbene,» kirjutab tšellist Silvia Ilves oma Instagramis. Naine tõdeb, et ei kavatsegi maski kanda ja teeb seda formaalsuse ning solidaarsuse mõttes vaid tööjuures. «Las ma siis olla must lammas, las ma kaotan fänne, see on mõistetav,» räägib muusik.

Silvia sõnul loobub ta hea meelega «eeskujuliku kodaniku tiitlist», millega tema sõnul Eesti eeskujulikke maskikandjaid tunnustatakse. Naise arvates kõlab see absurdselt, kuid tänapäeval on see täitsa võimalik.

Muusik meenutab nõukogude aegu, mil tema lähedane vallandati, kuna ta viis on laululapsed kirikusse laulma. «Usk oli keelatud, usk oli rahvale kahjulik. Piibli omamine oli karistatav. Praegu on religioon veel lubatud, aga selle eest on maskita hingamine karistatav, » kirjutab Silvia hämmeldunult.

Muusiku sõnul ei soovi ta oma postitusega kuidagi väita, et teisti arvajad on halvemad, sest ka tal endal on sõpru, kes maski kandmist pooldavad. «Õnneks elame ju demokraatlikus riigis, ning see on minu probleem, et praegust olukorda teisiti näen,» tunnistab naine. Silvia rõhutab, et seisukoha avaldamine pole kuritegu. Muusik usub, et maski peaksid kandma vaid need, kes on haiged ja terved seda tegema ei peaks.

«Kurb on, kuidas viirus levitab rohkem tüli inimest vahel, kui viirust ennast,» tõdeb naine, kelle sõnul on inimeste vahelist sõdimist kurb vaadata. «Uksest ja aknast hõõrutakse seda teemat nina alla ning nüüd juba ka avalikes kohtades. Tahan maale minna elama!» sõnab Silvia.

Naine palub neil, keda tema teravad seisukohad häirivad, et nad annaks talle ja ta lastele maakodu, et neil oleks koht pilli mängida ja kodukontserdeid teha. «Tunnen, et korteris elamine ning uudiste rahe all ägisemine nõrgestab ning imab vaikselt elu elamise isu,» kirjutab muusik. Maal elades oleks naise sõnul elu muretum.