Indias tappis võitluskukk omaniku

Omaniku tapnud kukk võeti kinni, viidi politseijaoskonda ja sealt edasi kodulindude farmi, kus ta on eraldi, kuna võitlus on teinud ta agressiivseks. Politseiuurimine näitas, et kuke ühe jala küljes oli seitsmesentimeetrise teraga nuga, mis sai ta omanikule saatuslikuks.

Indias on alates 1960. aastast kukevõitlus seadusega keelatud, kuid maapiirkondades elavate inimeste seas on seni populaarne panna kukkesid üksteise vastu võitlema. Eriti populaarne on see hindu festivali Sankranti ajal.