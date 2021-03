KELMIKAD PILDID ⟩ Peagi emaks saav modell Emily Ratajkowski poseeris fotograafile ihualasti

Pildistamise tarvis ronis Emily Ratajkowski vanni, kuid jäi siiski piltide tegemisel sündsaks ja kattis oma rinnad, sest Instagrami pilte vastasel juhul postitada ei saaks. Naine on ennegi säranud Instagramis oma vabameelsusega, postitades kõiksugu kelmikaid fotosid.

New Yorgis emaduspõlve nautiva naise elukaaslane on USA näitleja Sebastian Bear-McClard , kellega 2018. aastal abielluti.

Näitleja ja modell teatas 2020. aasta oktoobri lõpus, et ootab oma esimest last. Ratajkowski tõdes Instagramis, et Instagram sai ta rasedusest teada enne, kui tema lähedased. Senini pole aga kaunis modell avaldanud, kas perre sünnib tütar või poeg.