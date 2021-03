Eurovisioonil on lugematul arvul fänne nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Suurejoonelise lauluvõistluse pisikuga on nakatunud ka Gerd ja Alex – kaks Eesti noormeest, kelle elus on Eurovisioon iga aasta mitu kuud tähtsal kohal. Ka Eesti Laulu jälgivad noored pingsalt, kuid mõlemad leiavad, et Eurovisiooni-karusselli silmas pidades on meie eelvoorul veel arenguruumi.

Tänu sellele, et Gerdi kanalil on üle tuhande jälgija, teenib ta videote pealt ka veidi taskuraha. «See ei ole kindlasti eesmärk, miks ma seda kanalit tegema hakkasin. Ma isegi ei mõelnud raha peale, aga see on tore lisaboonus.» Kõige vägevamaks peab aga Gerd oma Youtube'i kanali juures tutvusi, mis ta on tänu sellele teinud.

Eestis on ka kriitikuid, kes ütlevad, et seda pole vaja ja see on lollus. – Gerd

Küll aga toob Gerd esile viie aasta taguse Eurovisiooni, mille korraldas Rootsi. «Nende korraldus on alati väga hea. Aga 2016, kui Mans Zelmerlöw ja Petra Mede õhtut juhtisid, see on kindlasti minu ja väga suure osa fännide lemmik Eurovisioon. Mitte väga lugude pärast, aga lihtsalt selle kogu kontseptsiooni tõttu,» nendib ta. «See Eurovisioon jääb kindlasti üleüldiselt meelde just õhtujuhtide, sõu ja huumori pärast.»

Osa Eurovisiooni-karussellist on muidugi ka ennustuste põhjal edetabelite koostamine. Tihti on tänu kihlveokontoritele ja fännidele võidulugu juba mitu kuud varem teada. Gerdi arvates see Eurovisiooni igavaks ei muuda. «Sõltub, millal neid ennustusi vaadata. Siis, kui hakkavad peale Eurovisiooni proovid ja selgub, mis lavasõu seal toimuma hakkab, siis see tihipeale lööb kõik kaardid täiesti sassi.»

Eestis on Eurovisioon Gerdi arvates populaarne, sest rahvaarvuga võrreldes on lauluvõistluse vaatajate hulk päris korralik. «Eestis on ka kriitikuid, kes ütlevad, et seda pole vaja ja see on lollus. Ütleksin, et Eestis on väga palju inimesi, kes vaatavad Eurovisiooni ja Eesti Laulu. Vähem on inimesi, kes on Eurovisiooni fännid,» arvab ta.