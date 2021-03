MIDA?! ⟩ «Jackassi» kunn kogus maailmarekordi tarvis kokku pea 500 liitrit uriini

Steve-O rääkis videos, et aias on hetkel üle 435 liitri uriini, mida ta varub maailmarekordi tarvis. Kui see lause kõlab kellegi suust tulles loomulikuna, siis on see Jackassi staar Steve-O. Mehe sõnul andis oma panuse ka ta kihlatu Luxe, kellega mees on neli aastat koos elanud. Tuleb tõdeda, et kõlab pisut kummaliselt!