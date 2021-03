UUS FIRMA! ⟩ Justin McNairn otsib mehi, kes sooviksid samuti meelelahutajana tööle asuda

«See aeg on viimaks kätte jõudnud. Me saime lõpuks oma äri registreeritud,» jagab Justin McNairn Instagramis häid uudiseid. Mehe firma nimeks sai Costany Men . Huvitava faktina on Costany näiteks Triinu Liis McNairni TikToki kasutajanimi.

«Costany mehed. Unistuste mehed. Mehed keda te ihkate,» rääkis mees põnevusega. Mees annab teada, et on alustanud ka töötajate otsinguga ja ootab pakkumisi firma meiliaadressile (info@costanymen.com). «Ma tean, et nende meeste leidmine saab olema väga raske,» tunnistab mees. Justin mõistab, et Eesti turul pole hetkel mitte midagi sellist ja see ei saa olema kerge, kuid mees usub, et asjal on potentsiaali.