TOHOH! ⟩ Liis Lemsalut võis noorena näha Balti Jaama tunnelis kerjamas

«Doomino efekt, sündmuste jada,» said saatejuhid inspiratsiooni, et läbi viia väike võistlus. Saatekülalised pidid rääkima endast ühe loo ja vastasmeeskond saatejuhtide näol pidid arvama, kas tegu on tõe või valega. Stefan rääkis põneva loo, kuidas ta läks esinemisele bussiga ja hääletades. Kõheldi pikalt, kuid Stefani lugu osutus tõeseks.