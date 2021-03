VIDEO ⟩ «Loodan, et sa sured, f***ing aafriklane»: Saksamaa vutitähed ühendasid jõud vihakõne vastu

Mitmed Saksa jalgpallurid paljastasid sõnumite sisu, mida neile on saadetud.

«Erinevad arvamused on okei, aga viha ei ole arvamus,» sõnas Madridi Reali tähtmängija ja jalgpalli maailmameister Toni Kroos.

Saksa Sky Sports Twitteris avaldatud videos loevad mängijad ette neile saadetud sõnumeid, mille sisu on hirmus kuulata.

«Loodan, et loed seda ja loodan, et sa vigastad ennast nii, et enam mitte kunagi mängida ei saa!»